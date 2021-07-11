Show Ana Haber 11 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:22 ''İsrail zulmüne sessiz kalmayacağız''

02:27 Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

03:56 Kurban timi göreve hazır!

05:35 Oynarken kalbi tekledi

06:42 Alkolü fazla kaçırınca…

08:16 Bahşiş çetesi

09:26 İyilik yaptı, telefonundan oldu

10:26 Aynı eve 7 kez hırsız girdi

11:36 Bol yıldızlı açık hava oteli!

13:06 Sürücü adayı sınavda kaza yaptı

14:21 Emlak vergisine dikkat!

16:10 Kimi bayramlık kimi tatillik aldı

18:36 Boşanma mutluluğu!

19:53 Yemeklerin tadı kaçtı!

21:42 Gölgede mangal keyfi

23:06 Yeni moda estetik: Fransız askısı

24:52 Hem besleyici hem doyurucu…

26:21 Fenomenler yarışıyor!

28:57 Küçük Hamza mucizeye imza attı Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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