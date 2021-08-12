Show Ana Haber 12 Ağustos 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:20 'Türkiye yol geçen hanı değil'

02:31 Provokasyon uyarısı!

04:08 Ya aşı ya test!

05:43 İşte hükümetin zam teklifi!

08:02 Karadeniz'i sel aldı!

11:14 Pazarda 'kadın hırsız' alarmı!

12:52 Takside turistmetre!

16:00 İsyan ettiği kaderden kaçamadı!

17:28 Cep telefonu bomba gibi patladı!

19:49 Mahalle ayaklandı, kocası uyanmadı!

21:09 İşçiler çatının altında kaldı

22:19 Yeşil vatan turist bekliyor!

24:34 Antidepresan ilaç kullanımında rekor!

26:43 Türkiye'nin en kısa kadını yol istiyor

27:41 Patenli temizlik işçisi!

29:39 Ülkeyi sarsan aşı skandalı

30:47 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz TUSAŞ'ta Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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