Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 'Türkiye yol geçen hanı değil'
02:31 Provokasyon uyarısı!
04:08 Ya aşı ya test!
05:43 İşte hükümetin zam teklifi!
08:02 Karadeniz'i sel aldı!
11:14 Pazarda 'kadın hırsız' alarmı!
12:52 Takside turistmetre!
16:00 İsyan ettiği kaderden kaçamadı!
17:28 Cep telefonu bomba gibi patladı!
19:49 Mahalle ayaklandı, kocası uyanmadı!
21:09 İşçiler çatının altında kaldı
22:19 Yeşil vatan turist bekliyor!
24:34 Antidepresan ilaç kullanımında rekor!
26:43 Türkiye'nin en kısa kadını yol istiyor
27:41 Patenli temizlik işçisi!
29:39 Ülkeyi sarsan aşı skandalı
30:47 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz TUSAŞ'ta Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 12 Ağustos 2021