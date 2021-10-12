Show Ana Haber 12 Ekim 2021

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00:20 Bardak taştı!

02:38 ''Ağzımı kapatacak babayiğit doğmadı''

04:38 3600'ü söke söke alacağım!

06:16 ''Olacaklardan Kılıçdaroğlu sorumludur!''

08:03 Polis ne dediyse tersini yaptı!

09:41 Kibariye'nin borcu kabarıyor!

11:55 Kadın hırsızlar çetesi yine iş başında!

14:06 Sıfır mobilya aldı, hasarlı çıktı

16:19 Minare fırtınaya dayanamadı

17:52 Bilezik çetesi iş başında

19:23 ''Yatan aslandan gezen tilki iyidir''

20:40 Doktor çiftin evini soydular!

22:32 Dikkat! ''Kim o?'' demeden açmayın

24:39 Dolardan tarihi zirve!

26:15 Bu bal hem lezzetli hem tescilli! #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV