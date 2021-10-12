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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 Bardak taştı!
02:38 ''Ağzımı kapatacak babayiğit doğmadı''
04:38 3600'ü söke söke alacağım!
06:16 ''Olacaklardan Kılıçdaroğlu sorumludur!''
08:03 Polis ne dediyse tersini yaptı!
09:41 Kibariye'nin borcu kabarıyor!
11:55 Kadın hırsızlar çetesi yine iş başında!
14:06 Sıfır mobilya aldı, hasarlı çıktı
16:19 Minare fırtınaya dayanamadı
17:52 Bilezik çetesi iş başında
19:23 ''Yatan aslandan gezen tilki iyidir''
20:40 Doktor çiftin evini soydular!
22:32 Dikkat! ''Kim o?'' demeden açmayın
24:39 Dolardan tarihi zirve!
26:15 Bu bal hem lezzetli hem tescilli! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 12 Ekim 2021