Show Ana Haber 12 Eylül 2021

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00:20 Emine Erdoğan'a şiir yazdı mı?

02:33 Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mesaisi

03:43 Acılı eşten para istediler!

05:27 Eğlence yangınla bitti

07:16 Son yolculuğuna bilet aldı!

08:34 Replika telefona dikkat!

10:22 ''Yeter artık, bitirin bu yolu''

11:59 ''Kızım savcı'' savunması

13:10 İnternetsiz yaşamak mümkün mü?

14:53 Gezi Parkı'nda Afrika rüzgarı

16:13 Kafasındaki taş balıktan pahalı!

18:07 Güneydoğu'nun saklı cenneti: Halfeti

20:25 Ölümsüzlük mümkün mü?

22:25 Hediyenin modası geçti mi?

24:31 Bu araba yüzüyor!

26:37 ''Bir başka güzel'' Show TV'de #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV