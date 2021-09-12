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00:20 Emine Erdoğan'a şiir yazdı mı?
02:33 Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mesaisi
03:43 Acılı eşten para istediler!
05:27 Eğlence yangınla bitti
07:16 Son yolculuğuna bilet aldı!
08:34 Replika telefona dikkat!
10:22 ''Yeter artık, bitirin bu yolu''
11:59 ''Kızım savcı'' savunması
13:10 İnternetsiz yaşamak mümkün mü?
14:53 Gezi Parkı'nda Afrika rüzgarı
16:13 Kafasındaki taş balıktan pahalı!
18:07 Güneydoğu'nun saklı cenneti: Halfeti
20:25 Ölümsüzlük mümkün mü?
22:25 Hediyenin modası geçti mi?
24:31 Bu araba yüzüyor!
26:37 ''Bir başka güzel'' Show TV'de #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 12 Eylül 2021