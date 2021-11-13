Show Ana Haber 12 Kasım 2021

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00:19 Türk dünyası liderleri İstanbul'da

03:01 Türkkan'ın fezlekesi Meclis'te!

04:59 Tanju Özcan'dan ''nikah tarifesi''

06:35 İrem Nur öğretmen kaza kurbanı

07:58 'Ben yandım, komşular da yansın' planı!

10:26 Ambalajlara depozito!

12:19 Taksi parasını ödememek için her şeyi yaptı!

14:09 ''Ormanda kayboldum'' dedi, köprüde bulundu

15:45 İyilik yaptı, kötülük buldu

17:28 2. el piyasası alarmda!

19:56 Edirne'ye gidelim, tava ciğer yiyelim

21:59 Erkekler neden daha az yaşıyor?

24:08 93 model Doğan 200 bin lira!

26:28 Nazilli'nin köy pazarı

28:33 Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü #ShowAnaHaber

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