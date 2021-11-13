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00:19 Türk dünyası liderleri İstanbul'da
03:01 Türkkan'ın fezlekesi Meclis'te!
04:59 Tanju Özcan'dan ''nikah tarifesi''
06:35 İrem Nur öğretmen kaza kurbanı
07:58 'Ben yandım, komşular da yansın' planı!
10:26 Ambalajlara depozito!
12:19 Taksi parasını ödememek için her şeyi yaptı!
14:09 ''Ormanda kayboldum'' dedi, köprüde bulundu
15:45 İyilik yaptı, kötülük buldu
17:28 2. el piyasası alarmda!
19:56 Edirne'ye gidelim, tava ciğer yiyelim
21:59 Erkekler neden daha az yaşıyor?
24:08 93 model Doğan 200 bin lira!
26:28 Nazilli'nin köy pazarı
28:33 Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 12 Kasım 2021