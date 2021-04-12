Show Ana Haber 12 Nisan 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:17 Trablus'tan Ankara'ya siyasi çıkarma

01:53 Emekli Amiraller savcı karşısında

03:13 Vaka sayısı 50 binlerin altına inmiyor!

05:14 Restoranlar kapanıyor mu?

07:32 Aşı inadı ürkütüyor!

09:50 İstanbul alarm veriyor, duyan yok!

11:56 Virüs gözle görülseydi ne olurdu?

13:50 Mustafa Üstündağ kavgaya karıştı!

16:02 Cihangir tacizcisi çay bahçesinde yakalandı

18:18 Çok şükür adalet arkamda!

19:58 İki kardeşe kelepçeli şaka!

21:27 Türk bayrağını yere serdi!

22:46 Tahliye isyanı!

24:51 Batmanda'ki kavga, İstanbul'a taşındı!

26:35 Emeklinin bayram ikramiyesine zam

29:05 Dilencinin evi ve otomobili varmış!

30:13 İnternetten araç satanlar dikkat!

31:57 ''Mide küçültme ameliyatı''mı öldürdü?

34:12 İlk sahur için alışveriş

36:39 Eski koca kabusu!

38:29 Köpekten korktu, ağaca tırmandı!

39:34 Mıhlama değil, muhlama!

41:53 Sahurda nasıl beslenmeliyiz?

44:09 900 kişi evsiz kaldı!

45:59 Horoz 'Anne' dedi Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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