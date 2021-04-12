Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:17 Trablus'tan Ankara'ya siyasi çıkarma
01:53 Emekli Amiraller savcı karşısında
03:13 Vaka sayısı 50 binlerin altına inmiyor!
05:14 Restoranlar kapanıyor mu?
07:32 Aşı inadı ürkütüyor!
09:50 İstanbul alarm veriyor, duyan yok!
11:56 Virüs gözle görülseydi ne olurdu?
13:50 Mustafa Üstündağ kavgaya karıştı!
16:02 Cihangir tacizcisi çay bahçesinde yakalandı
18:18 Çok şükür adalet arkamda!
19:58 İki kardeşe kelepçeli şaka!
21:27 Türk bayrağını yere serdi!
22:46 Tahliye isyanı!
24:51 Batmanda'ki kavga, İstanbul'a taşındı!
26:35 Emeklinin bayram ikramiyesine zam
29:05 Dilencinin evi ve otomobili varmış!
30:13 İnternetten araç satanlar dikkat!
31:57 ''Mide küçültme ameliyatı''mı öldürdü?
34:12 İlk sahur için alışveriş
36:39 Eski koca kabusu!
38:29 Köpekten korktu, ağaca tırmandı!
39:34 Mıhlama değil, muhlama!
41:53 Sahurda nasıl beslenmeliyiz?
44:09 900 kişi evsiz kaldı!
45:59 Horoz 'Anne' dedi Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 12 Nisan 2021