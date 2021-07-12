Show Ana Haber 12 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:20 Bayram tatili kaç gün olacak?

02:51 Siyasette OHAL yetkileri tartışması

04:53 Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

06:35 Bu görüntüye tepki yağdı

08:46 Pınar Gültekin davasında şok gelişme!

10:36 Minibüsçülerin ''Kâhya'' isyanı…

12:42 Pazar yerini satan bile var!

15:06 Amatör balıkçıların teknesi alabora oldu

16:28 Ev sahibi değil dert sahibi oldu!

19:12 Kiralanacak araç kalmadı!

20:55 Aidat listesi asmak suç!

23:04 Sıcak değil 'doğal afet'

25:18 Gelini evinden vinçle aldı

26:31 Et mi, ot mu?

28:15 En popüler isimler listesi

30:14 Simit zamlandı! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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