Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 Bayram tatili kaç gün olacak?
02:51 Siyasette OHAL yetkileri tartışması
04:53 Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?
06:35 Bu görüntüye tepki yağdı
08:46 Pınar Gültekin davasında şok gelişme!
10:36 Minibüsçülerin ''Kâhya'' isyanı…
12:42 Pazar yerini satan bile var!
15:06 Amatör balıkçıların teknesi alabora oldu
16:28 Ev sahibi değil dert sahibi oldu!
19:12 Kiralanacak araç kalmadı!
20:55 Aidat listesi asmak suç!
23:04 Sıcak değil 'doğal afet'
25:18 Gelini evinden vinçle aldı
26:31 Et mi, ot mu?
28:15 En popüler isimler listesi
30:14 Simit zamlandı! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 12 Temmuz 2021