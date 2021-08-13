Show Ana Haber 13 Ağustos 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:20 Kuzey Irak şehidine veda!

01:34 PKK bu silahlarla saldırdı!

02:40 3 il afet bölgesi ilan edildi!

05:15 Bahçeli'den sel felaketi açıklaması

06:37 Yardım kampanyası polemiği!

08:10 Karadeniz cehennemi yaşadı!

11:11 Provokasyon soruşturması genişletildi!

13:01 Bu da 'şık' hırsız!

15:02 Sıfır araç ucuzlayacak!

17:14 1 düğün 2 cenaze!

18:31 Ünlü avukata şiddet soruşturması

20:04 Kapıyı çaldılar!

21:35 Altının 8 ayarı!

23:47 Eski sevgililerin telefon davası

25:43 Pet şişeye depozito!

27:09 Hayvan otlatırken golf oynadılar

28:19 Kamyon arkası sözleri!

30:17 Hem taze hem hesaplı! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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