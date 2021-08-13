Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 Kuzey Irak şehidine veda!
01:34 PKK bu silahlarla saldırdı!
02:40 3 il afet bölgesi ilan edildi!
05:15 Bahçeli'den sel felaketi açıklaması
06:37 Yardım kampanyası polemiği!
08:10 Karadeniz cehennemi yaşadı!
11:11 Provokasyon soruşturması genişletildi!
13:01 Bu da 'şık' hırsız!
15:02 Sıfır araç ucuzlayacak!
17:14 1 düğün 2 cenaze!
18:31 Ünlü avukata şiddet soruşturması
20:04 Kapıyı çaldılar!
21:35 Altının 8 ayarı!
23:47 Eski sevgililerin telefon davası
25:43 Pet şişeye depozito!
27:09 Hayvan otlatırken golf oynadılar
28:19 Kamyon arkası sözleri!
30:17 Hem taze hem hesaplı! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 13 Ağustos 2021