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00:20 Suriye'de operasyon hazırlığı
01:57 O iddiaya soruşturma!
04:11 ''Anayasanın ilk 4 maddesi'' polemiği
05:55 Akşener: Başbakan geliyor!
07:38 Genel Kurul'da 'ses açma' polemiği
09:13 Ünlülerin 'kaynak' borcu!
11:30 Hırsızı bulan ödülü alacak!
13:23 Seçmeceye devam!
14:51 Yolda bulduğu 15 bin lirayı alıp götürdü!
16:31 Duygu istismarcıları yine iş başında!
18:38 Domates fiyatı kavanozu vurdu!
20:49 Yetenekli köpek: Jovi #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 13 Ekim 2021