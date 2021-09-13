Show Ana Haber 13 Eylül 2021

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00:23 2023 hedeflerimiz başkaldırıdır!

02:53 2023 polemiği!

04:42 Mahkemeden ''Ankapark'' kararı

06:13 Yaşlanmayı durdurabilecek mi?

07:59 Korona oldu, fikri değişti!

09:43 Etiketlerin zam yolculuğu!

11:57 Kalp krizi mi, ihmal mi?

13:36 İSPARK alanını kafeye çevirdiler!

15:21 Tüketiciye sürpriz ödeme!

17:23 Kameramanı tehdit ettiler

18:47 Önce küstü, sonra evi terk etti!

20:24 O koltuğa oturan kalkamıyor!

21:53 İkinci el yine uçtu!

23:41 Eşini adım adım takip etti!

25:54 Halfeti'nin kara güzeli!

28:11 Dikkat! Bu balda şifa var #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV