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00:23 2023 hedeflerimiz başkaldırıdır!
02:53 2023 polemiği!
04:42 Mahkemeden ''Ankapark'' kararı
06:13 Yaşlanmayı durdurabilecek mi?
07:59 Korona oldu, fikri değişti!
09:43 Etiketlerin zam yolculuğu!
11:57 Kalp krizi mi, ihmal mi?
13:36 İSPARK alanını kafeye çevirdiler!
15:21 Tüketiciye sürpriz ödeme!
17:23 Kameramanı tehdit ettiler
18:47 Önce küstü, sonra evi terk etti!
20:24 O koltuğa oturan kalkamıyor!
21:53 İkinci el yine uçtu!
23:41 Eşini adım adım takip etti!
25:54 Halfeti'nin kara güzeli!
28:11 Dikkat! Bu balda şifa var #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 13 Eylül 2021