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00:20 Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı
02:41Türkiye Başak'a ağlıyor
04:38 Kılıçdaroğlu helalleşme yolculuğuna çıkıyor
06:24 Asgari ücrette 4.000 TL beklentisi
08:28 Ceza vatandaşa mı kesildi?
11:04 Dolar'da tarihi rekor!
12:27 Set üstü ocak hırsızlarına suçüstü!
14:39 ''Çok para kazanabilirsiniz'' sahtekarlığı…
17:10 Yok böyle asansör!
18:33 Miras kaldı, aşk bitti!
20:31 5 milyar kişi gözlük takacak!
22:44 Şekersiz çikolata! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 13 Kasım 2021