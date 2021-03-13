Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 0:20 850 bin esnafa gelir vergisi müjdesi
02:25 ''Pakette işsizlikle ilgili cümle yok''
04:17 İmamoğlu Akşener'e mesaj attı
06:16 Bakan Soylu'nun acı günü
07:33 Risk haritası kızarıyor!
09:43 Polisten kaçtı ''şikayetçiyim'' dedi
11:29 Kısıtlamasız ikinci cumartesi…
14:05 Çin işi dolandırıcılık!
17:17 ''Ah sarı papatyam''
19:42 Mide bulandıran olay!
21:14 Evini satarken evsiz kaldı!
23:55 Husumet iddialarını doğruladı
25:45 Yolda gördü, saçına yapıştı!
27:05 71 yaşındaki adama ''dubleks'' tuzağı!
29:03 Kaldırım taşı cezası değişti
30:55 Kuvvetli rüzgar her şeyi savurdu!
32:14 Yine Amerikan polisi, yine bir siyahi…
33:50 Bu konuşma, davanın seyrini değiştirir mi?
35:21 Böyle magandalık görülmedi!
36:27 Kendini buz gibi suya bıraktı!
37:48 Drift evlilik teklifine ceza gelmişti!
39:41 İneklerden şap aşısına karşı eylem!
40:43 Oynamadan duramıyor!
43:41 Reçeteli kavuşma Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 13 Mart 2021