Show Ana Haber 13 Mart 2021

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02:25 ''Pakette işsizlikle ilgili cümle yok''

04:17 İmamoğlu Akşener'e mesaj attı

06:16 Bakan Soylu'nun acı günü

07:33 Risk haritası kızarıyor!

09:43 Polisten kaçtı ''şikayetçiyim'' dedi

11:29 Kısıtlamasız ikinci cumartesi…

14:05 Çin işi dolandırıcılık!

17:17 ''Ah sarı papatyam''

19:42 Mide bulandıran olay!

21:14 Evini satarken evsiz kaldı!

23:55 Husumet iddialarını doğruladı

25:45 Yolda gördü, saçına yapıştı!

27:05 71 yaşındaki adama ''dubleks'' tuzağı!

29:03 Kaldırım taşı cezası değişti

30:55 Kuvvetli rüzgar her şeyi savurdu!

32:14 Yine Amerikan polisi, yine bir siyahi…

33:50 Bu konuşma, davanın seyrini değiştirir mi?

35:21 Böyle magandalık görülmedi!

36:27 Kendini buz gibi suya bıraktı!

37:48 Drift evlilik teklifine ceza gelmişti!

39:41 İneklerden şap aşısına karşı eylem!

40:43 Oynamadan duramıyor!

43:41 Reçeteli kavuşma Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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