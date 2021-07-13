Show Ana Haber 13 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:20 Bayram tatili 9 gün

02:47 ''ABD Gülen'i derhal iade etmeli''

04:58 ''İktidarı millet teslim edecek''

06:48 Yine Yunanistan yine skandal!

08:38 Hakkari Emniyeti'nde silahlı saldırı

10:06 ''Türk Bayrağı''na büyük saygısızlık!

11:39 Irmağın ortasında mahsur kaldılar!

13:01 Saray parça parça çalındı!

14:47 Sevr anlaşması gibi!

17:53 Maske çenede, sinirler tepede!

19:13 10 milyonluk tatil göçü!

21:29 Arkadaştan sevgili olur mu? Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber

Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV