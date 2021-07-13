Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 Bayram tatili 9 gün
02:47 ''ABD Gülen'i derhal iade etmeli''
04:58 ''İktidarı millet teslim edecek''
06:48 Yine Yunanistan yine skandal!
08:38 Hakkari Emniyeti'nde silahlı saldırı
10:06 ''Türk Bayrağı''na büyük saygısızlık!
11:39 Irmağın ortasında mahsur kaldılar!
13:01 Saray parça parça çalındı!
14:47 Sevr anlaşması gibi!
17:53 Maske çenede, sinirler tepede!
19:13 10 milyonluk tatil göçü!
21:29 Arkadaştan sevgili olur mu? Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 13 Temmuz 2021