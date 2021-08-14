Show Ana Haber 14 Ağustos 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:21 ''Tüm acil tedbirler devreye alındı''

02:02 Afet böyle geldi!

05:22 Kılıçdaroğlu'nun acı günü

06:36 İran sınırına kritik ziyaret

07:37 Yangın söndürme uçağı dağa çakıldı!

09:31 Yüz yüze eğitim başlıyor!

10:57 ''Köpek meselesi'' karakolda bitti!

14:29 Şerife Teyze'nin parasına göz diktiler!

16:02 Ciğer karaborsada!

18:25 Ev almaktan vazgeçtik

20:28 Servis minibüsü dükkana böyle girdi!

21:25 Anneler gamer oldu

23:15 İndirim tuzaklarına dikkat! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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