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00:21 ''Tüm acil tedbirler devreye alındı''
02:02 Afet böyle geldi!
05:22 Kılıçdaroğlu'nun acı günü
06:36 İran sınırına kritik ziyaret
07:37 Yangın söndürme uçağı dağa çakıldı!
09:31 Yüz yüze eğitim başlıyor!
10:57 ''Köpek meselesi'' karakolda bitti!
14:29 Şerife Teyze'nin parasına göz diktiler!
16:02 Ciğer karaborsada!
18:25 Ev almaktan vazgeçtik
20:28 Servis minibüsü dükkana böyle girdi!
21:25 Anneler gamer oldu
23:15 İndirim tuzaklarına dikkat! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 14 Ağustos 2021