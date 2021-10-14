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00:20 Merkez Bankası'nda görev değişimi
02:17 Siyasi cinayetler polemiği!
04:25 Taliban heyeti Ankara'da
05:43 ''Polise değil, taksicilere hakaret ettim''
07:49 Nişantaşı'nda kuyumcu soydular!
09:24 Bir garip boşanma davası!
11:50 Taksici kaldırıma çıktı, yayaya korna çaldı!
13:35 Cam ocak bomba gibi patladı!
15:29 Sahte rezervasyonla 9 milyonluk vurgun!
18:10 Konteyner alacaktı, dolandırıldı!
20:28 Sola dönüş yasak ama uyan yok!
22:53 Alışverişte ''intikam'' zamanı #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 14 Ekim 2021