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00:18 ''Büyük Türkiye ufukta gözüktü''
02:47 Bahçeli'den laiklik açıklaması
04:09 Laiklik açıklaması!
06:07 Mansur Yavaş'a birincilik!
07:27 Asiltürk hastalandı!
08:55 Tosuncuk hakim karşısında!
10:40 Silah kaçakçısı kadına suçüstü!
12:23 Kadın sürücülerin yol verme kavgası!
13:44 Hasarlıyı yıkarken sağlamı parçaladılar
16:00 Japon gezgine akılalmaz saldırı
17:28 Önce kalbini sonra parasını çaldı!
19:02 Simit satar gibi altın satıyor
20:31 Şanlıurfa'nın ''altın'' kuralları!
23:32 Kira artışına fren formülü!
25:10 Hırsızlar abone oldu!
26:47 Türkiye'nin en uzun isimli camisi
29:03 Hint balıkçıl kuşları misafir geldi #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 14 Eylül 2021