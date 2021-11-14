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00:21 ''Mafya siyasetine yer yok''
02:50 Başak Cengiz'in ailesine taziyeye gitti!
04:15 Evi havaya uçurdu!
06:30 Organize işler!
07:58 Dizel sandı benzinli çıktı!
10:17 Çocuğa hırsızlık yaptırdı!
11:58 Anlaşmazlık husumete dönüştü!
14:04 Hayallerine haciz geldi!
16:01 Kış alışverişi bütçeleri zorluyor
18:12 Gözlüklerimiz reçetesiz!
20:14 78 yaşında avukat oldu
22:05 Komşunuzla aranız nasıl?
24:02 Gençler patron olmak istiyor!
25:52 Köpekbalığı ile aynı havuzda! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 14 Kasım 2021