Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 ''Derdi millet olan bizden başka yok''
02:47 ''Sen değil millet karar verecek''
04:33 Velilerin okul isyanı!
07:14 Ters yönde son sürat!
08:26 Ceza 24 yıla indirildi!
10:04 Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis!
11:36 Tuz Gölü'nde Flamingo dramı!
13:40 Parasını ödedikleri tatile gidemiyorlar!
15:49 Aynaya uçan tekme attı!
18:15 Şirinler çetesine operasyon!
20:23 Otobüs biletinde tavan fiyat
22:36 2 kilometre kovaladı, yakaladı
23:54 Gören kar yağıyor sandı!
24:59 Ev fiyatları uçtu!
27:32 Bu dünyada cehennemi yaşadı!
29:07 Az pişiren çok yaşıyor!
31:02 Maske kepçe kulak yapar mı?
33:01 Düğün mü, cenaze mi? Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 14 Temmuz 2021