Show Ana Haber 14 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:20 ''Derdi millet olan bizden başka yok''

02:47 ''Sen değil millet karar verecek''

04:33 Velilerin okul isyanı!

07:14 Ters yönde son sürat!

08:26 Ceza 24 yıla indirildi!

10:04 Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis!

11:36 Tuz Gölü'nde Flamingo dramı!

13:40 Parasını ödedikleri tatile gidemiyorlar!

15:49 Aynaya uçan tekme attı!

18:15 Şirinler çetesine operasyon!

20:23 Otobüs biletinde tavan fiyat

22:36 2 kilometre kovaladı, yakaladı

23:54 Gören kar yağıyor sandı!

24:59 Ev fiyatları uçtu!

27:32 Bu dünyada cehennemi yaşadı!

29:07 Az pişiren çok yaşıyor!

31:02 Maske kepçe kulak yapar mı?

33:01 Düğün mü, cenaze mi? Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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