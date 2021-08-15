Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 Erdoğan'dan Afganistan açıklaması
02:41 Soylu: Gördüğümüz en ağır tablo
04:01 Kılıçdaroğlu afet bölgesinde
05:38 Afetin yeni görüntüsü
08:11 Pendik'te Cemevine saldırı iddiası
09:15 Onlar uyurken eve hırsız girdi
11:14 'Bu çay soğuk' dedi, semaveri devirdi
12:17 Sahte bilezik hırsızları!
13:38 Dünü, bugünü, geleceği yandı
15:12 Hem hırsız hem de tırnakçı!
16:39 Mezarlığa çıplak ayakla yürüdü…
18:06 Kapılar kilitlenince binada mahsur kaldı
19:40 Feyza Nur nerede?
21:08 Eşyalı evlere talep patlaması!
23:24 Yüz yüze eğitim kararı yüzleri güldürdü
25:16 Bu kez şifa sırası ondaydı
26:46 İstiklal Caddesi'nde 72 millet!
29:08 Aşure zamanı geldi
31:17 90'lar ve öncesine yolculuk Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 15 Ağustos 2021