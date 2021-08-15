Show Ana Haber 15 Ağustos 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:20 Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

02:41 Soylu: Gördüğümüz en ağır tablo

04:01 Kılıçdaroğlu afet bölgesinde

05:38 Afetin yeni görüntüsü

08:11 Pendik'te Cemevine saldırı iddiası

09:15 Onlar uyurken eve hırsız girdi

11:14 'Bu çay soğuk' dedi, semaveri devirdi

12:17 Sahte bilezik hırsızları!

13:38 Dünü, bugünü, geleceği yandı

15:12 Hem hırsız hem de tırnakçı!

16:39 Mezarlığa çıplak ayakla yürüdü…

18:06 Kapılar kilitlenince binada mahsur kaldı

19:40 Feyza Nur nerede?

21:08 Eşyalı evlere talep patlaması!

23:24 Yüz yüze eğitim kararı yüzleri güldürdü

25:16 Bu kez şifa sırası ondaydı

26:46 İstiklal Caddesi'nde 72 millet!

29:08 Aşure zamanı geldi

31:17 90'lar ve öncesine yolculuk Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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