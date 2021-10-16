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00:20 Suriye'ye yeni harekat mesajı!
02:29 Sürpriz ziyaret!
04:21 Metrobüste 'dilenci' avı
07:40 Nişantaşı karanlığa gömüldü!
09:48 Beykoz'da ''50 milyonluk vurgun'' iddiası
12:04 Yol çöktü!
14:11 Ayıkla soğanın taşını!
15:24 Taşı-toprağı altın devri bitti!
17:49 Kendini arayan avukat!
20:25 Elektrikli araçlara talep arttı!
22:44 Turizm cennetinde 'vinçte salıncak'
23:53 Uzmanından ''Adab-ı muaşeret''
26:00 ''ZÖH'' iş başında #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 15 Ekim 2021