Show Ana Haber 15 Eylül 2021

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00:20 Macron'u uyarmıştım!

02:12 Nagehan Alçı Afganistan'dan bildiriyor

05:19 Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

08:41 Tarihi camiyi yakmaya çalıştı!

10:34 Yine taksi denetimi yine aynı manzara

13:07 Aldı başını gitti!

15:10 Cani kocadan tüyler ürperten plan!

16:36 Savcılıktan ''açık profil'' kararı!

18:26 İcradan ucuza ev tuzağı!

20:06 Yabancıya konut satışında rekor!

21:46 Her şey kızları okusun diye!

23:03 Gelin-damadı köpek kovaladı

24:36 Sevdiğinizden 'sevmediğiniz' özellikler

26:55 Boşuna kavga etmişler! #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV