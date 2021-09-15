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00:20 Macron'u uyarmıştım!
02:12 Nagehan Alçı Afganistan'dan bildiriyor
05:19 Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?
08:41 Tarihi camiyi yakmaya çalıştı!
10:34 Yine taksi denetimi yine aynı manzara
13:07 Aldı başını gitti!
15:10 Cani kocadan tüyler ürperten plan!
16:36 Savcılıktan ''açık profil'' kararı!
18:26 İcradan ucuza ev tuzağı!
20:06 Yabancıya konut satışında rekor!
21:46 Her şey kızları okusun diye!
23:03 Gelin-damadı köpek kovaladı
24:36 Sevdiğinizden 'sevmediğiniz' özellikler
26:55 Boşuna kavga etmişler! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 15 Eylül 2021