Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B
Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:21 ''Kandil'i yerle yeksan eden biziz''
02:34 Siyasette yüzde 50+1 tartışması
04:36 Kılıçdaroğlu TOBB'u ziyaret etti
05:46 Osman Öcalan koronadan hayatını kaybetti!
07:02 Şekerin tadı kaçtı!
09:13 Emeklilere promosyon!
10:46 Taksim Meydanı'nda ''kuş'' meselesi…
13:16 Esnaf lokantası kundaklandı
14:51 400 bin lirayı böyle gasbettiler!
16:15 Oltasına köpekbalığı takıldı
18:10 Sosyal medya sahte hesaptan geçilmiyor!
20:16 Kim bu hayalet patenciler?
21:28 Mutluluğun sırrı acı biber! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 15 Kasım 2021