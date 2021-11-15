Show Ana Haber 15 Kasım 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B

Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber

Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik

00:21 ''Kandil'i yerle yeksan eden biziz''

02:34 Siyasette yüzde 50+1 tartışması

04:36 Kılıçdaroğlu TOBB'u ziyaret etti

05:46 Osman Öcalan koronadan hayatını kaybetti!

07:02 Şekerin tadı kaçtı!

09:13 Emeklilere promosyon!

10:46 Taksim Meydanı'nda ''kuş'' meselesi…

13:16 Esnaf lokantası kundaklandı

14:51 400 bin lirayı böyle gasbettiler!

16:15 Oltasına köpekbalığı takıldı

18:10 Sosyal medya sahte hesaptan geçilmiyor!

20:16 Kim bu hayalet patenciler?

21:28 Mutluluğun sırrı acı biber! #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV