Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:19 Darbeye direnişin 5. yıl dönümü
03:30 CHP Meclis'teki resmi törene katılmadı
05:26 "Darbeye geçit yok!"
11:37 Milletin şanlı direniş destanı
14:46 Saklanan askerleri polis çıkardı
17:58 TRT işgalinden yeni görüntüler
19:11 15 Temmuz şehitlerimiz unutulmadı
22:06 Selde can pazarı!
24:28 "Aslan geliyor, kaçın!"
26:25 Rektör Bulu görevden alındı
28:02 Show Haber ekibine saldırdılar!
30:45 Teknede can pazarı!
31:41 Çalışan neye uğradığını şaşırdı!
33:03 İşçilerin hortum heyecanı Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 15 Temmuz 2021