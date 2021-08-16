Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 Kuzey Irak şehitlerine acı veda
02:28 Felaket tellallarına en güzel cevap!
04:28 Ankara teyakkuzda!
05:57 Bahçeli'den Afganistan açıklaması!
07:17 Afganistan'dan Mehmetçiği çekin!
08:35 Afgan göçü tartışması!
09:51 3 şehirde 72 canımızı yitirdik
12:26 Gaza bastı, makas attı!
14:24 Deli Dumrul gibi haraç kesti!
15:36 Ağabeye oturma eylemli protesto!
17:12 Aşı 15'e indi!
18:53 Boğulmaktan son anda kurtarıldı!
20:08 Vinçten savrulan cam aracına düştü
21:41 Hatıra fidanlığındaki tabelaları çaldılar
23:50 Ne olacak bu taksilerin hali? Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 16 Ağustos 2021