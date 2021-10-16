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00:21 Merkel İstanbul'da!
02:43 Siyasi cinayet soruşturması
04:51 Nişantaşı gaspçıları Sırbistanlı çıktı!
07:03 Müşteri gibi bindiği taksiyi çaldı!
09:01 Milyonluk daireler için izdiham çıktı!
11:39 Yolda ''servet'' buldu!
13:41 Akrabasına güvendi, icralık oldu!
15:28 Abdest alır gibi yapıp çaldı!
17:34 Gurbetçi Nesibe teyzeyi dolandırdılar!
19:36 Elektrik faturası nasıl düşer?
21:32 Arıcılık fuarında bal yeme yarışması
23:22 Konya'nın meşhur etli ekmeği
25:44 Bunlar da çiçek hırsızı!
27:08 Ne kadar takip, o kadar aşk!
29:09 Gelin-Damadın zor anları… #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 16 Ekim 2021