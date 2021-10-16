Show Ana Haber 16 Ekim 2021

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00:21 Merkel İstanbul'da!

02:43 Siyasi cinayet soruşturması

04:51 Nişantaşı gaspçıları Sırbistanlı çıktı!

07:03 Müşteri gibi bindiği taksiyi çaldı!

09:01 Milyonluk daireler için izdiham çıktı!

11:39 Yolda ''servet'' buldu!

13:41 Akrabasına güvendi, icralık oldu!

15:28 Abdest alır gibi yapıp çaldı!

17:34 Gurbetçi Nesibe teyzeyi dolandırdılar!

19:36 Elektrik faturası nasıl düşer?

21:32 Arıcılık fuarında bal yeme yarışması

23:22 Konya'nın meşhur etli ekmeği

25:44 Bunlar da çiçek hırsızı!

27:08 Ne kadar takip, o kadar aşk!

29:09 Gelin-Damadın zor anları… #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV