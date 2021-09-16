Show Ana Haber 16 Eylül 2021

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00:20 ''Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz''

02:54 ''Hayal satmaya başladılar''

04:29 ''Tek aday daha faydalı olur''

06:15 HDP Genel Merkezi önünde gerginlik

08:03 Sahte PCR operasyonu!

09:39 Şehit ve Gazi Aileler Derneği'nin tabelası çalındı

11:30 Yeni nesil kamera planı bozdu!

13:00 Virüs-saçar genç!

14:35 O caniyi görünce yere yığıldı!

16:12 Önü benzinli arkası dizel!

18:29 Rus annenin ağlatan dramı

20:01 Süt sağmak için yarıştılar

21:31 İlk adımı kim atmalı?

23:27 Yeşilçam'ın yakışıklısı unutulmadı

24:49 Eylül ihanet ayı!

26:36 Kaçak elektrik eyleminde voltaj yükseldi! #ShowAnaHaber

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