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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 ''Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz''
02:54 ''Hayal satmaya başladılar''
04:29 ''Tek aday daha faydalı olur''
06:15 HDP Genel Merkezi önünde gerginlik
08:03 Sahte PCR operasyonu!
09:39 Şehit ve Gazi Aileler Derneği'nin tabelası çalındı
11:30 Yeni nesil kamera planı bozdu!
13:00 Virüs-saçar genç!
14:35 O caniyi görünce yere yığıldı!
16:12 Önü benzinli arkası dizel!
18:29 Rus annenin ağlatan dramı
20:01 Süt sağmak için yarıştılar
21:31 İlk adımı kim atmalı?
23:27 Yeşilçam'ın yakışıklısı unutulmadı
24:49 Eylül ihanet ayı!
26:36 Kaçak elektrik eyleminde voltaj yükseldi! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 16 Eylül 2021