Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B
Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a sert tepki
02:36 Bahçeli'den Cemil Çiçek'e tepki
04:42 Kılıçdaroğlu helalleşmeyi anlattı
06:31 Başak'ın ailesine taziye ziyareti
08:55 Şekere %25 zam geldi!
10:58 Parayı ödemeden kaçmaya çalıştı!
12:43 Altın alan az, satan çok!
14:49 Lüks aracın sahibi Gökhan Çıra çıktı!
17:04 Ferdi Özbeğen'in yeğeni öldürüldü
18:36 Yine sosyal medya dolandırıcıları!
20:31 Zeytin alarmı!
22:26 Aşiret düğününde takı yarışı
23:57 Sıfırdan pahalı 2. el!
25:46 Evliliğe ehliyet şartı mı geliyor? #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 16 Kasım 2021