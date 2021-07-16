Show Ana Haber 16 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:20 Erdoğan: "KKTC ziyaretinde bir müjdem olacak"

02:21 Emine Erdoğan'ın gözyaşları

04:48 AK Parti OHAL teklifini revize etti

06:38 Gergerlioğlu yeniden Milletvekili

08:18 Turistler canlarını zor kurtardı!

09:38 "Bizde emanet namus gibidir"

11:40 Ya o çukura biri düşerse?

14:02 Üç aracı birleştirip satmışlar!

16:35 Kargo kimlik bile sormadı!

18:50 Ormanda define kazası

21:26 Otelden içeri bile giremediler

22:49 4 dakikada 60 bin liralık zarar verdiler!

24:27 Keçiboynuzu satışları patladı

26:32 Gururu için batmayı göze aldı

27:47 7 bin km uzaktan baklava siparişi

29:37 4 boynuzlu koç! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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