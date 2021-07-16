Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 Erdoğan: "KKTC ziyaretinde bir müjdem olacak"
02:21 Emine Erdoğan'ın gözyaşları
04:48 AK Parti OHAL teklifini revize etti
06:38 Gergerlioğlu yeniden Milletvekili
08:18 Turistler canlarını zor kurtardı!
09:38 "Bizde emanet namus gibidir"
11:40 Ya o çukura biri düşerse?
14:02 Üç aracı birleştirip satmışlar!
16:35 Kargo kimlik bile sormadı!
18:50 Ormanda define kazası
21:26 Otelden içeri bile giremediler
22:49 4 dakikada 60 bin liralık zarar verdiler!
24:27 Keçiboynuzu satışları patladı
26:32 Gururu için batmayı göze aldı
27:47 7 bin km uzaktan baklava siparişi
29:37 4 boynuzlu koç! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 16 Temmuz 2021