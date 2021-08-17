Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:21 Türkiye şehitlerini uğurladı
02:19 Gayemiz barış, istikrar, güvenlik!
04:15 Siyasetin sıcak başlığı Afganistan!
05:53 Şimdilik ayakta!
07:45 Ataşehir soygununun tetikçisi yakalandı!
09:02 Turşu hırsızları!
11:00 İş makinelerine kafa tuttu
12:21 Ormanlık alanda ateş yaktı!
14:08 İstanbul'u bekleyen kâbus!
16:00 Bebeğin düşürdüğü telefonu çaldı!
17:40 Sütsüz peynir olur mu?
20:00 Aileniz evliliğinize karışıyorsa aman dikkat!
22:07 Gözler 2. el otomobillerde
23:49 Aşurelikler bu yıl ne kadar?
26:06 İlk görüşte neye dikkat edersiniz?
28:41 İstanbul'da sebze-meyve tarlası! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 17 Ağustos 2021