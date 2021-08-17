Show Ana Haber 17 Ağustos 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:21 Türkiye şehitlerini uğurladı

02:19 Gayemiz barış, istikrar, güvenlik!

04:15 Siyasetin sıcak başlığı Afganistan!

05:53 Şimdilik ayakta!

07:45 Ataşehir soygununun tetikçisi yakalandı!

09:02 Turşu hırsızları!

11:00 İş makinelerine kafa tuttu

12:21 Ormanlık alanda ateş yaktı!

14:08 İstanbul'u bekleyen kâbus!

16:00 Bebeğin düşürdüğü telefonu çaldı!

17:40 Sütsüz peynir olur mu?

20:00 Aileniz evliliğinize karışıyorsa aman dikkat!

22:07 Gözler 2. el otomobillerde

23:49 Aşurelikler bu yıl ne kadar?

26:06 İlk görüşte neye dikkat edersiniz?

28:41 İstanbul'da sebze-meyve tarlası! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber

Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV