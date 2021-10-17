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00:21 ''Sen memurları nasıl tehdit edersin?''
02:38 ''Bürokratlara çağrı'' polemiği
04:19 ''Göreceksiniz herkes buraya gelecek!''
05:45 Mazgalın üzerinde Gençliğe Hitabe!
07:11 Film gibi operasyon!
09:08 Yola hafriyat döktü!
10:35 Hırsızlar taksitle çaldı, kartla harcadı
12:27 Üretici de pazarda olmak istiyor!
14:19 Araçların tavan boyası attı!
16:26 Bakkal amca mahalleye döndü!
18:39 Cep telefonunda kiralama dönemi
20:26 Ağrı kesici ilaç bağımlısı olduk
22:21 Çöp şiş yeme rekorunu kırdı
23:36 Papyonlu ayakkabı boyacısı
24:52 Öğrencinin 'yemek' ile imtihanı!
27:16 Hem lezzetli hem şifalı: Tarhana cips
29:41 Raflarda yerli ürün bulamıyoruz!
31:53 İstanbul'da çiğköfte festivali #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 17 Ekim 2021