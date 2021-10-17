Show Ana Haber 17 Ekim 2021

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00:21 ''Sen memurları nasıl tehdit edersin?''

02:38 ''Bürokratlara çağrı'' polemiği

04:19 ''Göreceksiniz herkes buraya gelecek!''

05:45 Mazgalın üzerinde Gençliğe Hitabe!

07:11 Film gibi operasyon!

09:08 Yola hafriyat döktü!

10:35 Hırsızlar taksitle çaldı, kartla harcadı

12:27 Üretici de pazarda olmak istiyor!

14:19 Araçların tavan boyası attı!

16:26 Bakkal amca mahalleye döndü!

18:39 Cep telefonunda kiralama dönemi

20:26 Ağrı kesici ilaç bağımlısı olduk

22:21 Çöp şiş yeme rekorunu kırdı

23:36 Papyonlu ayakkabı boyacısı

24:52 Öğrencinin 'yemek' ile imtihanı!

27:16 Hem lezzetli hem şifalı: Tarhana cips

29:41 Raflarda yerli ürün bulamıyoruz!

31:53 İstanbul'da çiğköfte festivali #ShowAnaHaber

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