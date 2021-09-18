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00:20 ''2023 yılı tarihi öneme sahip''
02:59 Sandığı getirin!
04:36 Başbuğ'a 4 yıl hapis istendi!
05:48 Çiftçi market makası açıldı!
08:21 Fahiş fiyat hutbesi!
10:20 Cami imamını sopayla kovaladı!
12:25 Eşiyle tartıştı, havaya ateş açtı!
13:59 Avcılar'da tahliye gerginliği
16:01 Araçları değil farlarını çaldılar!
17:36 Elinde tüfekle evi bastı!
19:29 Kaçırıp kripto parasını gasbettiler!
20:47 Tüketici kredilerine ayar!
22:05 Dilenciler yine iş başında!
25:17 Ustaların benzerleri buluştu!
28:36 Şarkıcı Şimal'den müjdeli haber #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 17 Eylül 2021