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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:22 Düzce ve çevresi 5,3'le sarsıldı!
01:48 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
04:42 Millet İttifakı'ndan 'erken seçim' çağrısı
06:43 Akşener'den ''ekonomi'' tepkisi
08:11 Elektrikte kademeli tarife
09:47 Camiye girip zarar verdi!
12:02 Eşini kaybetti para cezası aldı
13:52 Öfkesini ATM'den çıkardı!
15:22 Mesleğinin yüz karası taksici!
17:51 Site otoparkı galeriye döndü!
20:02 Ev almak isterken dolandırıldı
22:04 Ayçiçek yağı alımına sınırlama!
24:18 Patates hasadı böyle bitti
25:13 3D yazıcıyla sentetik et üretildi
26:44 O bir şampiyon… #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 17 Kasım 2021