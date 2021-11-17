Show Ana Haber 17 Kasım 2021

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00:22 Düzce ve çevresi 5,3'le sarsıldı!

01:48 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

04:42 Millet İttifakı'ndan 'erken seçim' çağrısı

06:43 Akşener'den ''ekonomi'' tepkisi

08:11 Elektrikte kademeli tarife

09:47 Camiye girip zarar verdi!

12:02 Eşini kaybetti para cezası aldı

13:52 Öfkesini ATM'den çıkardı!

15:22 Mesleğinin yüz karası taksici!

17:51 Site otoparkı galeriye döndü!

20:02 Ev almak isterken dolandırıldı

22:04 Ayçiçek yağı alımına sınırlama!

24:18 Patates hasadı böyle bitti

25:13 3D yazıcıyla sentetik et üretildi

26:44 O bir şampiyon… #ShowAnaHaber

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