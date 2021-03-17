Show Ana Haber 17 Mart 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:17 HDP'ye kapatma davası açıldı

02:18 Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

05:05 Erdoğan'dan doğu Akdeniz mesajı

06:57 ''Ne mutlu Türküm diyene!''

08:12 İmamoğlu'na 7 bin 80 lira ceza

09:35 Biden, Putin'e ''katil'' dedi!

10:57 50'ye yakın ev küle döndü!

12:43 Film gibi kovalamaca!

14:02 Yolcu otobüsünde maske kavgası!

16:32 İşler ters gidince!

18:22 Kadından kadına şiddet kamerada!

21:05 Kübra Boyraz'ın ailesi isyan etti!

22:57 Bu apartmanda çığlıklar hiç susmuyor!

25:38 O ağaçları kim kestirdi?

28:01 Sessizce yatan kediye saldırdı!

29:59 Saldırgan koca gözaltına alındı!

31:11 Yine 'pandemi yardımı' tuzağı!

33:16 Ortaokul öğrencisine liseliler saldırdı

35:28 Taksim'de bir garip palyaço!

36:52 Virüsü koklayarak tespit ediyor

39:13 ''Son kez görüşelim'' yalanına kandı!

40:17 Engelli adamın merdiven çilesi!

42:14 Antalya polisinden dev operasyon!

43:40 Binlerce bal arısı telef oldu!

45:16 Şehirde ayı paniği! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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