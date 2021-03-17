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02:18 Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü
05:05 Erdoğan'dan doğu Akdeniz mesajı
06:57 ''Ne mutlu Türküm diyene!''
08:12 İmamoğlu'na 7 bin 80 lira ceza
09:35 Biden, Putin'e ''katil'' dedi!
10:57 50'ye yakın ev küle döndü!
12:43 Film gibi kovalamaca!
14:02 Yolcu otobüsünde maske kavgası!
16:32 İşler ters gidince!
18:22 Kadından kadına şiddet kamerada!
21:05 Kübra Boyraz'ın ailesi isyan etti!
22:57 Bu apartmanda çığlıklar hiç susmuyor!
25:38 O ağaçları kim kestirdi?
28:01 Sessizce yatan kediye saldırdı!
29:59 Saldırgan koca gözaltına alındı!
31:11 Yine 'pandemi yardımı' tuzağı!
33:16 Ortaokul öğrencisine liseliler saldırdı
35:28 Taksim'de bir garip palyaço!
36:52 Virüsü koklayarak tespit ediyor
39:13 ''Son kez görüşelim'' yalanına kandı!
40:17 Engelli adamın merdiven çilesi!
42:14 Antalya polisinden dev operasyon!
43:40 Binlerce bal arısı telef oldu!
45:16 Şehirde ayı paniği! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 17 Mart 2021