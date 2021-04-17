Show Ana Haber 17 Nisan 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:19 Elçin'in şehit babasına vedası

01:45 Erdoğan: "2021 şahlanış yılı olacak"

04:21 Dendias'a kışkırtma talimatı mı verildi?

06:40 Turgut Özal kabri başında anıldı

09:01 Koronavirüste ürküten tablo

10:19 Soylu'dan gözdağı!

11:49 VLP aşısı nedir?

13:37 Aynı semtte 2. kez toprak kaydı

15:50 Taciz şüphelisine linç girişimi!

17:47 Bebeğini camdan kaçırdı!

20:12 Dede ile torun arasında "ev dağıtma" kavgası

22:07 Erkek hemşireye dehşeti yaşatmıştı!

23:35 "Bugün bu şehir yanacak!"

24:52 Bebeği son anda kurtardı!

25:58 Belgrad Ormanı'nında devasa çukur!

28:01 Ucuz baklava koronayı unutturdu!

30:27 Kuryeler kafa kafaya çarpıştı!

32:09 Takside 20 bin liralık döviz unuttu!

34:28 Utanmazlar yine hastaları soydu!

36:36 Prens Philip'e veda…

38:18 Son halk ekmek büfesi de kapandı

39:29 İçli köfteler yarışıyor!

42:13 Atatürk'ün ceketi açık artırmada satışa sunulacak

44:14 Kardeşlere duygulandıran sürpriz Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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