Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:19 Elçin'in şehit babasına vedası
01:45 Erdoğan: "2021 şahlanış yılı olacak"
04:21 Dendias'a kışkırtma talimatı mı verildi?
06:40 Turgut Özal kabri başında anıldı
09:01 Koronavirüste ürküten tablo
10:19 Soylu'dan gözdağı!
11:49 VLP aşısı nedir?
13:37 Aynı semtte 2. kez toprak kaydı
15:50 Taciz şüphelisine linç girişimi!
17:47 Bebeğini camdan kaçırdı!
20:12 Dede ile torun arasında "ev dağıtma" kavgası
22:07 Erkek hemşireye dehşeti yaşatmıştı!
23:35 "Bugün bu şehir yanacak!"
24:52 Bebeği son anda kurtardı!
25:58 Belgrad Ormanı'nında devasa çukur!
28:01 Ucuz baklava koronayı unutturdu!
30:27 Kuryeler kafa kafaya çarpıştı!
32:09 Takside 20 bin liralık döviz unuttu!
34:28 Utanmazlar yine hastaları soydu!
36:36 Prens Philip'e veda…
38:18 Son halk ekmek büfesi de kapandı
39:29 İçli köfteler yarışıyor!
42:13 Atatürk'ün ceketi açık artırmada satışa sunulacak
44:14 Kardeşlere duygulandıran sürpriz Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 17 Nisan 2021