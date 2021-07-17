Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:22 Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına mesaj
02:58 Kılıçdaroğlu'nun sandık iddiası
06:15 Canlarını zor kurtardılar
08:38 Sır perdesi kalktı!
10:44 Bulduğu ilk arabada uykuya daldı
12:08 ''Kaş'' yaparken ''göz'' çıkarıyorlardı!
13:30 Turistlere ''fırça'' tuzağı!
16:59 Tatil hayali kuranlar dikkat!
19:02 Halk ekmeğe yüzde 25 zam geldi
20:42 Hande Yener sırrını açıkladı
22:20 9 günlük bayram tatili başladı
24:45 Kaçak göçmenler kamerada!
25:44 Bu tarla başka tarla
27:05 ''En güzel kurbanlık'' yarışması!
29:01 Minik kurbanlık pazarın gözdesi
30:23 Anne-Babasının düğününe katıldı!
31:36 Martı nefes, nefesi oldu! Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 17 Temmuz 2021