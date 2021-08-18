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00:20 ABD o iddiayı yalanladı
02:13 ABD ile göçmen anlaşması iddiası
03:50 28 Şubat davasında yeni gelişme!
04:54 Ebru Şallı'nın eşine haciz şoku!
06:02 Hayata emniyet kemerleri bağladı
07:24 El ele soygun!
09:10 Canlarıyla böyle kumar oynuyorlar!
11:30 Çamaşır makinesinden hırsız çıktı!
14:01 Tavukta üretim restleşmesi
16:04 Nomofobiniz var mı?
18:24 Örümcek adam gibi tırmanıp girdi!
19:59 Ayrı yatakta uyumak mutluluk sebebi!
21:54 Türkiye'den gövde gösterisi #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 18 Ağustos 2021