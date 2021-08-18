Show Ana Haber 18 Ağustos 2021

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00:20 ABD o iddiayı yalanladı

02:13 ABD ile göçmen anlaşması iddiası

03:50 28 Şubat davasında yeni gelişme!

04:54 Ebru Şallı'nın eşine haciz şoku!

06:02 Hayata emniyet kemerleri bağladı

07:24 El ele soygun!

09:10 Canlarıyla böyle kumar oynuyorlar!

11:30 Çamaşır makinesinden hırsız çıktı!

14:01 Tavukta üretim restleşmesi

16:04 Nomofobiniz var mı?

18:24 Örümcek adam gibi tırmanıp girdi!

19:59 Ayrı yatakta uyumak mutluluk sebebi!

21:54 Türkiye'den gövde gösterisi #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV