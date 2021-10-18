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00:20 Fransa'ya soykırım tepkisi
02:23 Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
04:26 Karşılık gecikmedi!
05:58 Milli SİHA'nın fikir babası vefat etti
07:18 Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin olaylı gecesi
09:49 'Yanlış iğne cinayeti'
11:22 Peri tuzağı!
13:04 Mahallede ''moloz'' isyanı!
15:41 ''Azra Akın dolandırıldı'' iddiası!
18:00 Hırsız güvenlik kamerasını çaldı
19:12 Kira umdu borç buldu!
21:26 Abla-kardeş soymadık ev bırakmadılar!
22:43 Dünyanın en uzun kadını
24:40 Devlet hastanelerinde randevu sorunu
26:55 İstanbul'un yolları dilenci-satıcı işgalinde
29:42 Sipariş getiren kurye, hırsız çıktı!
32:02 Trafiğin derdi 'telefon trafiği'
34:12 Damat adaylarının cebi yanacak! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 18 Ekim 2021