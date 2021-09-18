Show Ana Haber 18 Eylül 2021

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00:20 Kuzey Irak şehidine veda

01:59 ''Kararlı adımlarla yürüyoruz''

04:36 Millet İttifakı düğünde buluştu

05:53 ''Cumhurbaşkanı aday adayıyım''

07:12 Çocuk vakalarda korkutan artış!

08:33 Hastaneyi satmayınca kaçırdılar!

09:38 Balyozlu çete!

11:33 Oscarlık filmlere taş çıkartan olay!

13:18 Dayısı tarafından dolandırıldı!

15:28 Film senaryosu gibi miras davası!

17:02 Faturaları sakın dışarıda bırakmayın!

19:08 Ayşenur nerede?

20:43 Hayırsız evlada miras yok!

22:57 Kira fiyatları nasıl düşer?

24:44 Taze yumurta nasıl anlaşılır?

26:27 ''Aslan safari'' hayvanseverleri kızdırdı!

27:46 Göz kamaştırdılar! #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV