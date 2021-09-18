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00:20 Kuzey Irak şehidine veda
01:59 ''Kararlı adımlarla yürüyoruz''
04:36 Millet İttifakı düğünde buluştu
05:53 ''Cumhurbaşkanı aday adayıyım''
07:12 Çocuk vakalarda korkutan artış!
08:33 Hastaneyi satmayınca kaçırdılar!
09:38 Balyozlu çete!
11:33 Oscarlık filmlere taş çıkartan olay!
13:18 Dayısı tarafından dolandırıldı!
15:28 Film senaryosu gibi miras davası!
17:02 Faturaları sakın dışarıda bırakmayın!
19:08 Ayşenur nerede?
20:43 Hayırsız evlada miras yok!
22:57 Kira fiyatları nasıl düşer?
24:44 Taze yumurta nasıl anlaşılır?
26:27 ''Aslan safari'' hayvanseverleri kızdırdı!
27:46 Göz kamaştırdılar! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 18 Eylül 2021