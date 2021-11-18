Show Ana Haber 18 Kasım 2021

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00:21 Merkez yine faiz indirdi!

01:49 Dolar 11 lirayı gördü!

04:31 Merkez'den faiz kararı!

06:35 ''Kadın bizde en kutsal varlıktır''

08:49 Apartmanın kabusu oldu!

10:37 Estetik ameliyat canından etti!

12:21 Hırsızlar bebek kamerasına yakalandı!

13:42 Ev sahibi hırsızlara göz göze geldi!

15:40 Yumurta üreticisi isyanda!

17:28 Kıbrıs'ı karıştıran klip!

19:37 İlk buluşmada hesabı kim öder?

21:30 Naim Süleymanoğlu ''190 kilo'' ile anıldı

24:08 15 saniyede far hırsızlığı! #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV