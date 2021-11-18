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00:21 Merkez yine faiz indirdi!
01:49 Dolar 11 lirayı gördü!
04:31 Merkez'den faiz kararı!
06:35 ''Kadın bizde en kutsal varlıktır''
08:49 Apartmanın kabusu oldu!
10:37 Estetik ameliyat canından etti!
12:21 Hırsızlar bebek kamerasına yakalandı!
13:42 Ev sahibi hırsızlara göz göze geldi!
15:40 Yumurta üreticisi isyanda!
17:28 Kıbrıs'ı karıştıran klip!
19:37 İlk buluşmada hesabı kim öder?
21:30 Naim Süleymanoğlu ''190 kilo'' ile anıldı
24:08 15 saniyede far hırsızlığı! #ShowAnaHaber
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 18 Kasım 2021