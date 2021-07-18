Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:23 Erdoğan'dan 'çözüm süreci' açıklaması
02:42 Genel Kurul'da ''Kandil'' tartışması!
04:41 Murat Övüç'ün oğlundan skandal paylaşım!
05:56 Hem suçlu hem alkollü!
07:54 Bir annenin feryadı!
10:42 Bebek arabasından çantayı böyle aldılar
12:40 3 yıl boyunca zan altında kaldılar!
14:23 Kısıtlamasız bayram hazırlıkları
16:43 1,5 tonluk Tosun Paşa!
18:46 Sürücünün kabusu 'yol hipnozu'
21:05 Futbola ''Z kuşağı'' ayarı!
22:52 İstanbul'da kalanların plaj keyfi
25:20 Tırı gelin arabasına dönüştürdü Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 18 Temmuz 2021