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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 Erdoğan: Taliban'la görüşebiliriz!
02:40 Muhalefetten Cumhurbaşkanı'na yanıt!
04:18 Emekli Generallere cezaevi yolu!
05:31 İrem Hemşire Türkiye'de!
07:27 Kumbara çetesi
09:20 Üniversitelinin barınma sınavı!
11:47 Market kazasına rekor tazminat!
13:27 Seldeki mucizeyi anlattı
14:46 Terlik istedi ayakkabı geldi
17:02 Tiki yüzünden işinden oldu!
18:28 'Çocuksuz restoran' tartışması
20:41 Akraba ziyaretini sevmeyene müjde!
22:34 Denizli'de sörf keyfi!
23:27 Bu aşure diyet yapanlar için #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 19 Ağustos 2021