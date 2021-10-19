Show Ana Haber 19 Ekim 2021

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00:20 Batı havlu attı biz büyüdük!

02:21 Kavala Sorosçu Demirtaş terörist!

04:20 'Tehdit haddim değil'

05:49 Elçilere Kavala ayarı!

07:34 Özdemir Bayraktar'a veda

10:04 Güzelleşmek isterken kabusu yaşadılar!

12:10 Esnafı ''toptan'' dolandırıp kaçtı!

14:10 Takside servet unuttu!

15:38 O yok oldu, yerine Afgan kadın geçti!

18:04 Çal çal bitmedi!

20:32 6 yıllık yürek yangını!

22:11 Doğalgaz yakmayanlar dikkat!

24:28 Sıfır araç almak isteyenler dikkat!

26:48 'Ağlama evi' açıldı

29:06 Sakın grip olmayın! #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV