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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 Batı havlu attı biz büyüdük!
02:21 Kavala Sorosçu Demirtaş terörist!
04:20 'Tehdit haddim değil'
05:49 Elçilere Kavala ayarı!
07:34 Özdemir Bayraktar'a veda
10:04 Güzelleşmek isterken kabusu yaşadılar!
12:10 Esnafı ''toptan'' dolandırıp kaçtı!
14:10 Takside servet unuttu!
15:38 O yok oldu, yerine Afgan kadın geçti!
18:04 Çal çal bitmedi!
20:32 6 yıllık yürek yangını!
22:11 Doğalgaz yakmayanlar dikkat!
24:28 Sıfır araç almak isteyenler dikkat!
26:48 'Ağlama evi' açıldı
29:06 Sakın grip olmayın! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 19 Ekim 2021