Show Ana Haber 19 Eylül 2021

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00:21 ''Zulmün önüne geçeceğiz''

02:21 Erdoğan gençlerle buluştu

04:00 Sınır dışı edilmek için dükkan yaktı!

05:06 İstanbul'da film gibi gasp

06:42 Sevkiyat planı böyle çöktü

07:43 İstanbul'u fırtına vurdu

10:18 Bu kadın ne yapıyor?

11:47 Evi soydu, arabayı çaldı!

13:51 'Arkadaşlık sitesi' tuzağına düştü!

15:59 Balda şok iddia!

18:04 Kahveye zam!

19:54 Ambulansların trafik çilesi

22:13 Şimdi de baldırsokan sineği!

24:14 Bunları yapmayın, yaşlı gösteriyor!

26:35 Vegan kozmetik yaygınlaşıyor

28:22 İstanbul'un sokak lezzetleri

30:47 Günde 1 dakika kitap okuyoruz!

32:56 Baklava lezzetinde ama çok daha hafif #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV