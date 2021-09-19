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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:21 ''Zulmün önüne geçeceğiz''
02:21 Erdoğan gençlerle buluştu
04:00 Sınır dışı edilmek için dükkan yaktı!
05:06 İstanbul'da film gibi gasp
06:42 Sevkiyat planı böyle çöktü
07:43 İstanbul'u fırtına vurdu
10:18 Bu kadın ne yapıyor?
11:47 Evi soydu, arabayı çaldı!
13:51 'Arkadaşlık sitesi' tuzağına düştü!
15:59 Balda şok iddia!
18:04 Kahveye zam!
19:54 Ambulansların trafik çilesi
22:13 Şimdi de baldırsokan sineği!
24:14 Bunları yapmayın, yaşlı gösteriyor!
26:35 Vegan kozmetik yaygınlaşıyor
28:22 İstanbul'un sokak lezzetleri
30:47 Günde 1 dakika kitap okuyoruz!
32:56 Baklava lezzetinde ama çok daha hafif #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 19 Eylül 2021