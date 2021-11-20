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00:21 Şehit babaya zor veda!
02:07 ''Bu sistemin hiçbir yerinde olmayız''
04:03 Meclis'te Kürtçe tartışması
06:02 Faiz düştü!
08:18 Eşiyle tartıştı, arabayı parçaladı
10:10 Çalıştığı dövizciyi soydu!
12:00 Apartmanı ateşe verdi!
13:28 Böyle bahane yok!
15:03 Kaçak harfiyatçı avı!
16:26 Kanseri yendi, umut dağıtıyor
17:40 Dava açmakla tehdit ettiler!
19:28 Metrolarda merdiven çilesi!
21:33 Neden aldatıyoruz?
23:54 Kafeye dadanan karga! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 19 Kasım 2021