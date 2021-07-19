Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:20 Erdoğan'dan 'iki devletli çözüm' mesajı
02:48 Erdoğan'dan bayram mesajı
04:23 İsrail'e sert tepki
05:45 Avrupa'da başörtüsüne kısıtlama!
07:30 Eski sevgilisi Habibe'yi bu hale getirdi!
09:47 Sürünerek girdi, öğretmen çıktı!
11:21 Er meydanı değil, kurban pazarı!
13:10 Sahte ''kiralık araç'' sitelerine dikkat!
15:40 Alkollü sürücü çileden çıkardı
16:59 Şarkıcı Gülden'den ''eski eş'' isyanı!
18:46 Kurban pazarlarında sıkı pazarlık!
21:30 Peynir değil 'kemik tozu' yiyoruz
23:39 İşte en çok kullanılan soyadlar
25:48 Kurbanlıklar firarda!
26:58 Kurban kavurması nasıl yapılır?
29:19 Engel tanımayan aşk… Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 19 Temmuz 2021