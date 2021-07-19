Show Ana Haber 19 Temmuz 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:20 Erdoğan'dan 'iki devletli çözüm' mesajı

02:48 Erdoğan'dan bayram mesajı

04:23 İsrail'e sert tepki

05:45 Avrupa'da başörtüsüne kısıtlama!

07:30 Eski sevgilisi Habibe'yi bu hale getirdi!

09:47 Sürünerek girdi, öğretmen çıktı!

11:21 Er meydanı değil, kurban pazarı!

13:10 Sahte ''kiralık araç'' sitelerine dikkat!

15:40 Alkollü sürücü çileden çıkardı

16:59 Şarkıcı Gülden'den ''eski eş'' isyanı!

18:46 Kurban pazarlarında sıkı pazarlık!

21:30 Peynir değil 'kemik tozu' yiyoruz

23:39 İşte en çok kullanılan soyadlar

25:48 Kurbanlıklar firarda!

26:58 Kurban kavurması nasıl yapılır?

29:19 Engel tanımayan aşk… Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

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