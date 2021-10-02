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00:20 Oğuzhan Asiltürk'e son görev
02:30 ''Elektriğe zam yapmayın'' çağrısı
03:49 Kovid-19'un ilacı bulundu!
05:14 Bir garip ''icra'' meselesi…
06:52 Hedeflerinde turistler var!
08:41 Tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu!
09:39 Bulgaristan'dan hırsızlık için geldi!
11:36 Cep telefonu bomba gibi patladı!
12:50 Sabun bidonlarını alıp gidiyor!
14:06 Çalıntı telefonları göndermişler!
15:21 Üreticiden markete fiyat farkı 3,5 kat!
17:26 Zeytin hasadı başladı
20:25 Düğün magandası!
21:34 Güldür Güldür Show başlıyor #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 2 Ekim 2021