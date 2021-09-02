Show Ana Haber 2 Eylül 2021

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00:20 Zaferler arasında ayrım yapmıyoruz!

02:57 Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması

05:07 ''Gün kavga günü değil''

06:48 Ürküten tablo!

09:10 Hem hırsız hem vicdansız!

10:43 Rami'de esnaf ayakta!

13:20 10 bin liralık bileziği alıp kaçtı

14:19 İnşaat krizi!

16:27 5 bin 208 liralık fatura şoku!

17:34 Yüzsüzlüğün bu kadarı!

18:53 Kontrolsüz yıkım isyan ettirdi!

20:11 Aksiyon okulu!

22:37 Büyük Usta'ya veda!

25:44 Beykoz'daki Trabzon! #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV