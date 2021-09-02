Show Ana Haber 2 Eylül 2021

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00:20 Zaferler arasında ayrım yapmıyoruz!
02:57 Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
05:07 ''Gün kavga günü değil''
06:48 Ürküten tablo!
09:10 Hem hırsız hem vicdansız!
10:43 Rami'de esnaf ayakta!
13:20 10 bin liralık bileziği alıp kaçtı
14:19 İnşaat krizi!
16:27 5 bin 208 liralık fatura şoku!
17:34 Yüzsüzlüğün bu kadarı!
18:53 Kontrolsüz yıkım isyan ettirdi!
20:11 Aksiyon okulu!
22:37 Büyük Usta'ya veda!
25:44 Beykoz'daki Trabzon! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 2 Eylül 2021