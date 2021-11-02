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00:20 Tazminatı öğrencilere bağışladı!
01:47 Bahçeli'den CHP'ye ''tezkere'' tepkisi!
03:47 ''İçeride tutulmaları haksızlık''
05:35 Erbakan'ın kızı pozitif çıktı
06:58 Yürek burkan görüntüler!
09:08 ''Tosuncuk''tan ''bank'' savunması
10:20 İyilik yaptılar, kabusu yaşadılar!
11:50 Yolcuları çileden çıkaran kaza!
13:11 Taksicilerin ''kaçak geçiş'' isyanı!
15:12 Önce namaz kıldı, sonra ayakkabı çaldı
16:43 Faiz düştü, fiyatlar yükseldi!
18:54 100 lira ile pazar alışverişi…
21:00 Hırsız karga topu alıp kaçtı
22:25 Şimdiki aklım olsa…
24:30 Seramik fuarı kapılarını açtı #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 2 Kasım 2021