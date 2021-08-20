Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B
Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:21 Afgan göçü açıklaması
02:51 Siyasette sığınmacı polemiği!
04:15 Bu sözlere tepki yağdı!
05:47 Mehmetçikten insanlık dersi!
06:54 Hırsızdan eve servis!
08:31 Bir bavul gözyaşı!
10:37 Esnafa kötü haber!
12:33 Depoda tek başına!
14:59 Tavuk ve kanat fiyatları düştü!
17:18 Okullar zamla açılıyor!
19:47 Fotoğraflardaki İstanbul…
22:50 At biniciliği zor mu?
25:17 Z kuşağı modası… #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 20 Ağustos 2021