Show Ana Haber 20 Ekim 2021

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00:20 FETÖ ile mücadele vurgusu

02:25 Parlamenter sistem buluşması

04:22 ''Artık vakit sandık vakti''

05:46 Ispanağa dikkat!

08:04 Kaya yağmuru!

09:40 Erkek öğrenciler isyan etti!

12:12 Komşuların 'mantolama' savaşı!

14:46 Gündüz vakti hırsız paniği!

16:55 4'üncü katta asılı kaldı!

18:04 Dört arabayı perte çıkardı

19:35 Böyle kaza görülmedi!

22:08 Bir annenin gözyaşları…

24:16 Az kalsın ev yanacaktı!

25:37 Çantadan sahtekarlık çıktı!

28:34 Dedektifler eş peşinde!

31:32 Biri hep gülüyor, biri hiç gülmüyor #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV