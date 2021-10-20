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00:20 FETÖ ile mücadele vurgusu
02:25 Parlamenter sistem buluşması
04:22 ''Artık vakit sandık vakti''
05:46 Ispanağa dikkat!
08:04 Kaya yağmuru!
09:40 Erkek öğrenciler isyan etti!
12:12 Komşuların 'mantolama' savaşı!
14:46 Gündüz vakti hırsız paniği!
16:55 4'üncü katta asılı kaldı!
18:04 Dört arabayı perte çıkardı
19:35 Böyle kaza görülmedi!
22:08 Bir annenin gözyaşları…
24:16 Az kalsın ev yanacaktı!
25:37 Çantadan sahtekarlık çıktı!
28:34 Dedektifler eş peşinde!
31:32 Biri hep gülüyor, biri hiç gülmüyor #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 20 Ekim 2021